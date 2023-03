Interruzione servizio idrico a Marsciano

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe esserecaratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

UMBRA ACQUE S.p.A., informa l’utenza interessata che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione

dalle 22:00 di Mercoledì 15 Marzo alle 06:00 di Giovedì 16 Marzo

Verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Marsciano e le rispettive limitrofe:

 Via Orvietana

 Via Madonnuccia di Faena

 Via Delle Dogane

 Via Picelli

 Via Pio La Torre

 Via Lenin

 Via Zamboni

 Via Trastulli

 Via Riccieri

 Via Cairoli

 Via Salvemini

 Via Bixio

 Via Cervi

 Via B. Croce

 Via Maroncelli

 Via Rosselli

 Via Marabini

 Via Togliatti

 Via Capitini

 Via Gobetti

 Via XXV Aprile

 Via Unità D’Italia

 Salita San Francesco

 Via Salvo D’Acquisto

 Via Gramsci

 Via Biscarini

 Piazza Marx

 Via Carlo Alberto Della Chiesa

 Via Impastato

 Via Falcone

 Via Soccolini

 Viale Tremblay

 Via Satolli

 Via Tortora

 Via Bruno

 Via Matteotti

 Via Larga

 Via Palazzetta

 Via Solitaria

 Via Briziarelli

 Via Tortora

 Piazzale Europa