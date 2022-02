Interruzione erogazione acqua a Spoleto - Tuttoggi

Le possibili interruzioni nella fornitura dell'acqua sono previste nelle seguenti località del comune: Palazzo del Papa e Casal di Mezzo

Valle Umbra Servizi avvisa che a causa dell’interruzione dell’energia elettrica da parte di E-DISTRIBUZIONE nel Comune di SPOLETO,

Mercoledì, 2 Febbraio 2022 dalle ore 10,30 alle ore 16,00

si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura dell’acqua nelle seguenti località del comune di SPOLETO;

CASAL DI MEZZO – PALAZZO DEL PAPA

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

A chi rivolgersi per avere informazioni:

numero verde 800 663036