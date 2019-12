Giovedì interruzione erogazione acqua a Spello - Tuttoggi

La VUS comunica che per permettere la sostituzione di una saracinesca e i collegamenti della nuova condotta in Via Tommaso Corbo a Spello, è necessario interrompere l’erogazione dell’acqua.

L’interruzione è prevista per il giorno 19/12/19 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e comunque fino ad ultimazione dei lavori.

La zona interessata dall’interruzione è: Via Tommaso Corbo, Via Taddeo Donnola, Via Spineto, traversa via S. Cristoforo e vie limitrofe.