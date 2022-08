Interruzione erogazione acqua a Perugia - Tuttoggi

• Corso Cavour solo civici pari da intersezione con Via XIV Settembre fino a Borgo XX Giugno

• Via del Persico

• Piazza Giordano Bruno

• Via del Castellano

• Via del Canterino

• Via del Deposito

• Via del Laberinto

• Viale San Domenico

• Via Bonfigli

• Via San Girolamo

• Via Sant’Anna

• Borgo XX Giugno

• Via Madonna di Braccio

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445