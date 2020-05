Interruzione erogazione acqua a Perugia - Tuttoggi

UMBRA ACQUE S.p.A., informa la clientela interessata che a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, avverrà una sospensione su due aree così gestita:

dalle ore 22:00 di giovedì 04 giugno 2020, alle ore 02:00 di venerdì 05 giugno 2020

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia:

• Via dell’Aquila • Piazza Michelotti• Piazza Rossi Scotti • Via delle Prome• Via del Sole • Via Mattioli• Via Bontempi • Piazza Piccinino• Corso Vannucci Civici pari • Via del Carmine• Via Dell’Asilo • Piazza Italia• Via Baglioni • Piazza della Repubblica• Via Fani • Via Raffaello • Via dell’Asilo • Via Dal Pozzo da intersezione con Via Del Giochetto fino a Via XIV Settembre

dalle ore 22:00 di giovedì 04 giugno 2020 alle ore 06:00 di venerdì 05 giugno 2020,

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia:

• Via Sperandio• Via Monteripido• Corso Garibaldi dal civico 220

Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445