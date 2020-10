Interruzione erogazione acqua a Gualdo Cattaneo - Tuttoggi

Interruzione dell’energia elettrica da parte dell’E-DISTRIBUZIONE al sollevamento idrico posto all’interno del serbatoio di San Terenziano,

Causa interruzione dell’energia elettrica da parte dell’E-DISTRIBUZIONE al sollevamento idrico posto all’interno del serbatoio di San Terenziano,

Martedì 13 ottobre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 14:00

si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni del servizio idrico

nelle seguenti zone della Frazione di San Terenziano nel Comune Gualdo Cattaneo;

Via Monte Pelato, via dell’Acquedotto e via Tagliamento

A chi rivolgersi per avere informazioni:

numero verde 800 663036