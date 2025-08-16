 Internazionali Tennis Todi, Travaglia in finale contro Skatov - Tuttoggi.info
Internazionali Tennis Todi, Travaglia in finale contro Skatov

Internazionali Tennis Todi, Travaglia in finale contro Skatov

Internazionali di Tennis Città di Todi, la fonale sarà Travaglia-Skatov. Oggi la finale al centrale del Tennis Club
Sab, 16/08/2025 - 11:29

Stefano Travaglia disputerà la finale degli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup. L’ex numero 60 ATP ha sconfitto Juan Carlos Prado Angelo per 6-4 6-2 nella semifinale del Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events, e affronterà domani Timofey Skatov per il titolo. Il kazako ha battuto nel pomeriggio la settima testa di serie Valentin Vacherot con un doppio 6-4 per accedere alla seconda finale consecutiva della stagione. L’inizio del programma di domani è previsto alle ore 18.00 con il doppio, dove la coppia azzurra composta da Filippo Romano e Jacopo Vasamì sfiderà il duo formato da Daniel Cukierman e Johannes Ingildsen. A seguire l’ultimo atto del singolare, previsto non prima delle 20.30 sul Campo Centrale del Tennis Club Todi 1971.

New York può attendere, per “Steto” ora c’è Todi 

In ogni partita il livello degli avversari si è alzato, ma Stefano Travaglia si è fatto trovare sempre pronto. L’ex numero 60 ATP si è rivelato assoluto protagonista di un torneo eccezionale, giungendo in finale lasciando per strada un solo set nel primo incontro. Nel penultimo atto, “Steto” si è imposto per 6-4 6-2 su Juan Carlos Prado Angelo in un’ora e 25 minuti. “Questa volta lui è partito molto bene – ha spiegato il numero 233 del mondo –, ma sono stato bravo a mettermi subito sulla stessa linea. Juan Carlos ha un grande talento, sono sicuro che lo vedremo spesso a questo livello o ancora più su”. Quella di domani sarà l’undicesima finale Challenger di Travaglia, la seconda stagionale dopo quella vinta a Modena. Per lui ci sarà la possibilità di sollevare il settimo trofeo della carriera a questo livello: “Sto giocando un tennis più spensierato, è quello che ci diciamo con coach Alessandro Motti da tre mesi. Cerco di entrare in campo con il sorriso e di divertirmi, oggi sono contento perché l’obiettivo era di provare ad eguagliare almeno la semifinale dell’anno scorso. L’aereo per New York? L’ho spostato già tre volte (ride) ma la verità è che ci tengo tanto a fare bene qui. Spero di ricevere il supporto del pubblico in finale”. Quello di Todi sarà il primo vero confronto sul campo tra la testa di serie numero sei e Timofey Skatov. I due avrebbero dovuto affrontarsi nel secondo turno del Challenger di Roma, ma l’azzurro fu costretto al ritiro prima di scendere sul terreno di gioco per un problema fisico.

Nove vittorie di fila per Skatov 

Questa volta non ha necessitato di tre set, ma ci sono volute comunque oltre due ore per ottenere il pass per la seconda finale consecutiva del suo 2025. Timofey Skatov ha rimesso in piedi una stagione partita sotto il segno sbagliato, e dopo la vittoria per 6-4 6-4 su Valentin Vacherot va a caccia del terzo trofeo Challenger della carriera. “Oggi le condizioni erano davvero complicate per via dell’umidità – ha spiegato l’attuale numero 308 ATP –. All’inizio ci sono stati molti scambi, abbiamo speso entrambi molte energie ma alla lunga sono venuto fuori io. Come si prepara una finale? Non ci sono molti segreti. Anzitutto riposo per arrivare al 100% domani, poi darò tutto su ogni palla per giocarmi la possibilità di vincere il titolo”. Quello di sabato 16 agosto sarà il settimo ultimo atto nella categoria per Skatov; il primo successo dell’ex numero 123 del mondo a questo livello risale al 2022, quando vinse a Parma il Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events.

Risultati di venerdì 15 agosto

Semifinali

Timofey Skatov (SE) b. Valentin Vacherot (7) 6-4 6-4

Stefano Travaglia (6) b. Juan Carlos Prado Angelo 6-4 6-2

Aperta la biglietteria sul sito ufficiale – La biglietteria per le fasi finali è aperta sul sito ufficiale, www.internazionalitodi.com. Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a credentials@meftennisevents.com.

