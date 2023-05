International Dance Competition Spoleto, il Gran Prix va alla tedesca Lina Pengel - Tuttoggi.info

Il Premio della Critica alla coreografa Francesca Frassinelli; assegnate 2 borse di studio per il Teatro dell'Opera di Roma e 3 dalla Fondazione For Dance di Genova.

Si è conclusa con il Gran Galà di sabato 6 maggio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti la 31 esima edizione dell’International Dance Competition Città di Spoleto

Oltre 200 le coreografie in concorso esaminate durante la settimana da una prestigiosa giuria internazionale con Presidente l’etoile dell’Opera di Parigi Eleonora Abbagnato, partecipanti da tutto il mondo: Portogallo, Ucraina, Bielorussia, Germania e Cina grazie anche al gemellaggio con il Concorso di Pechino IDC China.

La serata è stata aperta da un’entree appositamente creata dal Direttore Artistico Irina Kashkova in collaborazione con le Direttrici di alcune scuola di danza umbre (Scuola di Danza Città di Gubbio, Centro Studi Danza Umbro Perugia, Fonmazione Danza Terni Plus) con la partecipazione dei finalisti del concorso in una coreografia montata dai maestri e coreografi internazionali Francesco Ventriglia e Lukas Timulak.

Il Gran Prix Fondazione Carispo è andato alla giovane tedesca Lina Pengel, il Premio della Critica alla coreografa Francesca Frassinelli. Assegnate 2 borse di studio per il Teatro dell’Opera di Roma e 3 dalla Fondazione For Dance di Genova.

Di seguito elenco completo dei premiati

SEZIONE CLASSICA GRUPPO A CATEGORIA PROMESSE

2° POSTO ZHUOYI ZHU (CINA)

1° POSTO ILAYDA HUSEINOVA (BUL)

SEZIONE CLASSICA GRUPPO A CATEGORIA ALLIEVI

3° POSTO IRENE SCANAVACCA (ITA)

3° POSTO GIULIA GAMBA (ITA)

1° POSTO GIORGIA MAMMARELLA (ITA)

SEZIONE CLASSICA GRUPPO A CATEGORIA JUNIORES

2° POSTO ANNA LAMANTE (ITA)

1° POSTO VIRGINIA D’ANCONA (ITA)

SEZIONE CLASSICA GRUPPO B CATEGORIA PROMESSE

2° POSTO SOFIA KOVALOVA (UKR)

1° POSTO MARIA KOVALOVA (UKR)

SEZIONE CLASSICA GRUPPO B CATEGORIA ALLIEVI

3° POSTO GERGANA SITARSKA (BUL)

1° POSTO LINA PENGEL (GER)

SEZIONE CLASSICA GRUPPO B CATEGORIA JUNIORES

3° POSTO NIKA DUBYCHYNSKA (UKR)

2° POSTO CINTELLI ELENA (ITA)

SEZIONE CLASSICA SEZIONE PAS DE DEUX

3° PREMIO (MASCHILE) DANILO MOTKOV (UKR)

SEZIONE MODERNA CATEGORIA PROMESSE

2° POSTO VICENTE TEIXEIRA (PORT.)

1° POSTO ILAYDA HUSEINOVA (BUL)

SEZIONE MODERNA CATEGORIA ALLIEVI

3° POSTO GERGANA SITARSKA (BUL)

3° POSTO SOFIA PINHEIRO (PORT)

2° POSTO CAROLINA BONGINI (ITA)

2° POSTO SOFIA PISCIOLINI (ITA)

1° POSTO LINA PENGEL (GER)

SEZIONE GRUPPI CATEGORIA JUNIORES

3° POSTO A.S.D. CYGNI-ARADES

1° POSTO CENTRO STUDI ARTE DANZA

SEZIONE GRUPPI CATEGORIA SENIORES

2° POSTO DANZA ARMONIA

SEZIONE COMPOSIZIONE COREOGRAFICA CATEGORIA FOLKLORE

3° POSTO XIAOWEI ZHOU (CINA)

SEZIONE COMPOSIZIONE COREOGRAFICA CATEGORIA MODERNA

3° POSTO SARA LIBORI (ITA) METAMORPHOO

2° POSTO NICOLA BENEDETTI (ITA) LA TREDICESIMA APOSTOLA

1° POSTO FRANCESCA FRASSINELLI (ITA) INNER CHANT

SEZIONE COMPOSIZIONE COREOGRAFICA CATEGORIA URBAN

2° POSTO SARA SPAZZONI (ITA) MRS DYNAMITE

PREMIO DEL PRESIDENTE DELLA GIURIA ILADIA HUSEINOVA (BUL)

PREMIO DEL PRESIDENTE DELLA GIURIA LINA PENGEL (GER)

PREMIO DELLA CRITICA FRANCESCA FRASSINELLI – INNER CHANT

3 BORSE DI STUDIO FONDAZIONE “FOR DANCE”FORMAZIONE DANZA E SPETTACOLO

GRAND PRIX FONDAZIONE CARISPO: LINA PENGEL (GER)