Interdittiva antimafia a impresa di autonoleggio. La sede legale fittizia - Tuttoggi.info

Redazione

Il Prefetto di Terni ha adottato un'informativa interdittiva antimafia verso un’impresa di autonoleggio del territorio. La società aveva anche una sede legale fittizia
Gio, 15/01/2026 - 20:44

Prosegue l’impegno della Prefettura di Terni nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni malavitose nell’economia legale del territorio.

L’interdittiva antimafia

Il Prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha adottato oggi una nuova informativa interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa operante nel settore dell’autonoleggio. La misura è stata disposta all’esito di un’approfondita attività istruttoria svolta dal Gruppo Interforze Antimafia che ha fatto emergere elementi di rischio e possibili condizionamenti dell’attività societaria da parte di organizzazioni criminali esterne al territorio provinciale.
Nel corso degli accertamenti è stato inoltre rilevato che la società risultava formalmente avere una sede legale, di fatto fittizia, nel territorio ternano.

Presidi di legalità

L’adozione del provvedimento conferma la massima attenzione della Prefettura nel tutelare il tessuto economico sano e nel prevenire ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata.
L’interdittiva si inserisce nel quadro delle misure amministrative già adottate nei confronti di operatori economici attivi in diversi settori produttivi, a presidio della legalità e della libera concorrenza.
«Desidero esprimere un sentito ringraziamento alle Forze di polizia, in particolare alla Guardia di Finanza per l’importante apporto, nonché a tutti i componenti del Gruppo Interforze Antimafia provinciale per il costante, qualificato e sinergico impegno profuso a tutela della legalità, della trasparenza e della sicurezza del tessuto economico del territorio ternano» ha dichiarato il Prefetto Orlando.
 

