Intelligenza artificiale, nasce manifesto deontologico e un ciclo di formazione continua - Tuttoggi.info

L’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco in Assisi, ha avviato un progetto di lavoro sul tema dell’intelligenza artificiale che si pone come obiettivo la creazione di un Manifesto deontologico interdisciplinare contenente delle linee guida per un uso etico e trasparente delle nuove tecnologie.

L’Ordine ha promosso un dialogo etico tra esperti di diversi saperi, competenze e realtà che sono già state raggiunte dalle nuove possibilità inaugurate dall’intelligenza artificiale che porterà alla stesura di un documento finale – dal titolo “AI Assisi Act” – che verrà presentato nel mese di settembre durante il Cortile di Francesco. C’è inoltre l’intenzione di dare vita ad una Academy, un programma strutturato di formazione continua sul tema dell’intelligenza artificiale .

“Questa prima iniziativa – ha dichiarato Mino Lorusso, presidente dei giornalisti umbri – ha messo in luce la complessità del problema ma ha anche sottolineato la reale possibilità di trovare elementi comuni che tutelino la dignità umana. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di indirizzare le scelte nell’interesse del singolo e delle collettività. Nelle prossime settimane, chiederemo ai partecipanti dei contributi scritti dai quali emergerà un orientamento comune attorno al quale sviluppare un progetto etico. Fondamentale resta la pluralità dei contributi stessi provenienti dai più svariati settori dell’economia”. (Foto in evidenza Alexander Sinn su Unsplash)