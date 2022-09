Insulti razzisti dopo la partita, Daspo di 5 anni e denuncia VIDEO

"Terrone di m..." a un giornalista in diretta tv da parte di un tifoso di Terni fuori dallo stadio di San Siro

Per 5 anni non potrà vedere partite di calcio in Italia e in Europa. E rischia un procedimento penale a seguito della denuncia per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale. Può costare caro, a un 45enne ternano, l’insulto rivolto a un giornalista di Calcio Napoli 24 tv domenica scorsa, al termine della partita Milan – Napoli, che si è disputata a San Siro.

“Terrone di m…” la frase ingiuriosa che il ternano, tifoso milanista, avrebbe rivolto al giornalista Marco Lombardi mentre, in diretta, stava intervistando i tifosi fuori dallo stadio di San Siro. Il 45enne, prima che il giornalista interrompesse il collegamento in diretta, come mostrano le immagini si era frapposto tra Lombardi e la telecamera, prima di essere allontanato da alcuni suoi compagni.