Installati tre nuovi autovelox a Cerbara, Riosecco e Titta - Tuttoggi

Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sul mancato rispetto dei limiti di velocità il comandante della Polizia municipale ha emesso un'ordinanza dirigenziale ad hoc per implementare la sicurezza stradale

Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, in tre distinte zone del Comune di Città di Castello, arrivano tre nuovi autovelox.

Nello specifico gli apparecchi fissi sono stati installati in via Pascoli adiacente la scuola di Cerbara (dove vige il limite dei 30 km/h), in via Piemonte a Riosecco (50 km/h), e in via Polidori prima della scuola di Titta (30 km/h), strade dove è stato lamentato spesso il mancato rispetto dei limiti di velocità (nella foto in ordine di citazione).