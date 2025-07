Installata a Trevi una nuova stazione sismica Re.Si.R (Rete Sismica Regionale) - Tuttoggi.info

Nei giorni scorsi, presso la sede del Gruppo comunale di Protezione Civile a Trevi, l’Osservatorio Sismico “A. Bina” ha installato una nuova stazione sismica Re.Si.R (Rete Sismica Regionale).

I tecnici, dopo aver ultimato tutti i lavori necessari, potranno verificare se la stazione potrà restare all’interno della struttura o dovrà essere collocata in un pozzetto esterno.

Il segnale della stazione verrà probabilmente condiviso anche con l’INGV che utilizzerà le informazioni per comunicare localizzazione e magnitudo dei terremoti anche a scala nazionale.

La collaborazione con il Comune di Trevi e con il Gruppo comunale di Protezione Civile, è fondamentale per l’Osservatorio perché la zona è sprovvista di questa tipologia di stazioni sia per quanto riguarda la rete sismica regionale, gestita dello stesso Osservatorio, sia per quanto riguarda la rete sismica nazionale INGV.

La disponibilità del Coordinatore Santegidi, del vice coordinatore Fabiani e dei componenti del consiglio direttivo Gasperini, Nocchi e Gentili ha consentito il raggiungimento di un importante obiettivo.

Esprime soddisfazione l’Assessore Menicacci per l’installazione della stazione sismica e per la sinergia che si à creata tra l’Osservatorio ed il Gruppo comunale di Protezione Civile.