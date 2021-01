Insediata la 'Consulta per lo sport, attività ricreative e tempo libero' - Tuttoggi

Si è insediata a Foligno la Consulta per lo Sport, attività ricreative e del tempo libero, tramite collegamento in modalità telematica.

Questo organo, i cui membri sono stati scelti attraverso le elezioni svoltesi lo scorso 16 settembre, rappresenterà un importante punto di riferimento per tutte le realtà sportive del territorio e coadiuverà l’amministrazione comunale nella condivisione delle scelte riguardanti gli interventi e i progetti da porre in campo in ambito sportivo.

Questi i nomi dei componenti della Consulta: l’assessore allo Sport Decio Barili, i due consiglieri comunali Paolo Galli e Mario Gammarota, il presidente della sezione regionale del Comitato paralimpico italiano, Gianni Luca Tassi, Fabio Pantalla (atletica), Gloria Panfili (calcio), Alberto Stefanecchia (ciclismo), Fabio Donati (pallacanestro), Luigi Dominici (pallavolo), Maria Teresa Lorentini (attività per disabili), Rodolfo Cherubini (attività ricreative e del tempo libero), Giovanni Noli (enti di promozione sportiva), Dario Signorelli (motociclismo) e Paolo Pisello (rugby).

L’assessore Decio Barili ha espresso “soddisfazione per l’attesa ricostituzione di questo fondamentale organo di partecipazione democratica della cittadinanza sportiva alla gestione amministrativa in questo settore” rilevando “come la Consulta sarà costantemente interpellata e chiamata ad esprimere propri pareri e proposte, nell’ottica di un modello di amministrazione diffusa”.

Il coordinatore della Consulta Alberto Stefanecchia ha sottolineato l’importanza per tutti i membri della Consulta di “conservare un atteggiamento di servizio nei confronti dello sport a 360 gradi, senza particolarismi o interessi di parte e nell’intento di contribuire con spirito unitario a rendere la città sempre migliore per quanto concerne l’ambito sportivo, ricreativo e del tempo libero”.