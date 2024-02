Innovazione HR: "E' umbra l’impresa che con l'AI rivoluziona il futuro del mondo del lavoro" - Tuttoggi.info

SKILL-VISION selezionata fra le sei migliori Call Startup AI 4 Future, la più grande manifestazione internazionale

SKILL-VISION è stata nella rosa delle 6 Call Startup AI 4 Future, la rassegna internazionale tra startup innovative legate all’AI, presentata nell’ambito dell’AI Festival, primo Festival Internazionale dedicato all’Intelligenza Artificiale, organizzato il 14 e 15 febbraio all’Allianz MiCo di Milano da WMF, We Make Future, piattaforma globale da sempre attiva rispetto agli sviluppi e alle implicazioni etiche, sociali e di business dell’Artificial Intelligence.L’evento ha riunito professionisti, aziende, startup e stakeholder per discutere e approfondire la rivoluzione apportata dall’AI non solo nel quotidiano, ma anche in ambito politico, sociale e lavorativo. Sotto la lente della 2 giorni anche le diverse industries particolarmente interessate dalla rivoluzione dell’AI, come martech, health, education, work e tanto altro ancora. Centrale la formazione, grazie alla presenza di numerosi speaker internazionali con speech, case study e workshop e a grandi ospiti come lo scacchista e divulgatore sul tema dell’AI, Garry Kasparov.L’area espositiva è stata luogo ideale per incontri B2B, presentazioni di tool e software e networking tra aziende, Centri di Ricerca, startup, investitori e molti altri attori. Infine, nel parterre di eventi, in programma anche la Call internazionale tra startup innovative legate all’AI, fornendo visibilità e supporto a giovani progetti imprenditoriali fra i quali SKILL-VISION.Nel meeting del 14 febbraio, preceduta da una tavola rotonda sul tema “Investing in AI”, SKILL-VISION è salita sul palco fra le sei startup selezionate e ha potuto esporre il suo progetto innovativo e le modalità attraverso cui sta rispondendo ad una o più delle 12 Sfide del Futuro individuate dal WMF.SKILL-VISION è la startup nata per rivolgersi al mondo delle risorse umane e consente agli HR e ai CEO di conoscere il valore reale del capitale umano presente in azienda, andando a misurare le competenze trasversali con validità certificata da un Comitato Scientifica e quelle professionali, evidenziando e quantificando le criticità e potenzialità di ogni singolo soggetto per il ruolo che copre, su cui investire per migliorare la qualità della vita e dell’ambito lavorativo e perseguire le ottimizzazioni delle Aziende private e PA. “É stato emozionante ed entusiasmante poter presentare la nostra start up al pubblico di investitori ed esperti – ha detto nello speech della presentazione Annalisa Tardioli, CMO di SKILL-VISION – L’AI è un mondo molto interessante che deve essere applicato per produrre benefici all’individuo, con etica e responsabilità. Noi vogliamo aiutare le persone a migliorare la propria soddisfazione professionale e le aziende le proprie performance. Il mercato target è molto interessante. Le ricerche di mercato quantificano in 80.000 le aziende che possono migliorare le proprie performance.”Intervistando il fondatore Roberto Feliciani sulla recente acclamazione internazionale del progetto, egli ha condiviso il profondo senso di emozione e gratitudine che ha permeato il team di SKILL-VISION. “Eravamo preparati a ricevere riscontri positivi sul nostro progetto anche grazie ai risultati conseguiti fino a oggi con i nostri clienti aziendali”, ha dichiarato. “Tuttavia, essere riconosciuti a livello internazionale ci ha emozionato profondamente. È stato altrettanto gratificante ricevere l’interesse di investitori e potenziali partner che hanno riconosciuto l’eccellenza e l’innovatività del nostro approccio.”Feliciani ha sottolineato la natura unica e innovativa di SKILL-VISION, derivante dalla collaborazione con partner come Microsoft ed istituzioni accademiche di spicco. “Abbiamo sviluppato una dashboard dinamica integrando Power BI e Power Apps con l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale”, ha spiegato. “Questo ha reso il nostro progetto straordinariamente rivoluzionario, ma allo stesso tempo intuitivo e consultabile in tempo reale, consentendo il monitoraggio dei KPI definiti dalla strategia aziendale e condivisi con i nostri Seniority Fractional HR Manager, parte integrante dei servizi inclusi in SKILL-VISION. Abbiamo unito la scienza all’intelligenza artificiale e al valore umano, creando un prodotto senza precedenti.”Rispondendo alla domanda su come sia nata l’idea di SKILL-VISION, Feliciani ha evidenziato la profonda comprensione delle esigenze del mercato del lavoro acquisita attraverso anni di esperienza accanto agli imprenditori. “Il nostro obiettivo è mettere le persone al centro, in un’epoca in cui il 95% della forza lavoro lamenta mancanza di motivazione e soddisfazione”, ha affermato. “Questo dato allarmante rappresentato dal MISE e considerato un record tutto e solo italiano, ci ha spinto a creare SKILL-VISION, collaborando attivamente con istituti accademici e partner internazionali di alto livello. Abbiamo sviluppato una metodologia innovativa per valutare le competenze, supportata da esperti di grande esperienza come i Seniority Fractional HR Manager.”

“È un percorso strategico che inizia con la valutazione certificata delle soft skill, prosegue con la valutazione delle competenze professionali in ottica 360 e mediante avanzati algoritmi di apprendimento evidenzia per ogni persona potenzialità e aspetti critici su cui investire per migliorare engagement e performance per un benessere condiviso. Dare valore al capitale umano significa aiutare le aziende e semplificare il loro impegno verso la sostenibilità insistendo nei pilastri ESG e nei Goal dell’agenda 2030” – dichiara Emanuele Sforna CTO – che rappresenta un pilastro fondamentale dell’efficacia di SKILL-VISION.”

Numerose sono le collaborazioni e le partnership umbre, come tutta la tecnologia che è stata sviluppata da Advisio, Microsoft Partner.

web site https://skill-vision.itemail info@logicamed.it