Inizio scuola, l'augurio del sindaco di San Venanzo - Tuttoggi.info

Inizio scuola, l'augurio di Marsilio Marinelli per il nuovo anno scolastico "Scuola luogo fondamentale, giovani sono il futuro"

“L’inizio dell’anno scolastico è sempre l’occasione per ribadire l’importanza del ruolo della scuola nella nostra realtà cittadina, il mio personale impegno e quello di tutta l’amministrazione comunale per sostenere e valorizzare il ruolo della scuola come luogo di incontro, relazione e studio”. A dichiaralo il Sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. “La scuola – aggiunge – è anche luogo fondamentale di formazione della coscienza civica dei nostri giovani che saranno i cittadini del futuro.

È perciò con particolare affetto che voglio augurare a tutti, a nome dell’Amministrazione Comunale, un buon anno scolastico. L’augurio – sottolinea – va in primo luogo al nostro dirigente scolastico, al corpo docenti e a tutto il personale scolastico. Va alle famiglie e soprattutto ai nostri studenti affinché possano scoprire, attraverso la scuola, nuovi mondi che gli permettano di rielaborare il senso di appartenenza, della memoria, della solidarietà, dei diritti e dei doveri di ciascuno, in modo da assaporare in maniera piena il gusto della vita”.