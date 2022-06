Iniziato il cammino di Paolucci Bedini da Gubbio a Castello, l'incontro con Cancian a Pietralunga VIDEO - Tuttoggi

Poi l’inizio del cammino con le varie tappe lungo l’itinerario che collega le ultime parrocchie sul territorio diocesano di Gubbio – Loreto e San Benedetto Vecchio – fino ai confini con la diocesi di Città di Castello, a 3km da Pietralunga, dove si trova da qualche anno una piccola edicola votiva con la statua di sant’Ubaldo, vescovo e patrono eugubino. Qui c’è stato l’incontro con il vescovo emerito della diocesi tifernate, mons. Domenico Cancian, che poi ha proseguito con don Luciano il cammino fino a Pietralunga, meta finale della prima giornata di cammino.

La destinazione ultima del cammino, con arrivo nel pomeriggio di venerdì 17 giugno, è il convento degli Zoccolanti a Città di Castello, passando domani (16 giugno) per Pieve de’ Saddi, Candeggio e il Sasso. Una sorta di lungo prologo alla giornata dell’ingresso del nuovo Vescovo della diocesi tifernate sabato 18 giugno: alle ore 16.30, ci sarà il primo momento che segna l’inizio del ministero pastorale di mons. Paolucci Bedini, con l’accoglienza al santuario di Santa Maria delle Grazie.

Seguirà il corteo verso il palazzo comunale percorrendo a piedi via XI Settembre, via Mario Angeloni, piazza Matteotti e corso Cavour. Fino all’arrivo in piazza Gabriotti dove – alle ore 17 – ci sarà il saluto del sindaco tifernate Luca Secondi, alla presenza di varie autorità civili e militari. Alle 17.30 ci sarà l’accoglienza nella cattedrale dei Santi Florido e Amanzio. La celebrazione eucaristica solenne per l’inizio del ministero episcopale di mons. Paolucci Bedini inizierà alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta dal canale Youtube e sulla pagina Facebook della diocesi di Città di Castello, creati proprio in questi giorni.