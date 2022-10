Iniziati i lavori per la sostituzione di una condotta idrica a Deruta - Tuttoggi

Umbra Acque segnala i lavori della condotta idrica in via dell' Engobbio e strada vicinale della Vallatina, in località San Pietro

Sono iniziati i lavori per la sostituzione della condotta idrica in Via dell’Engobbio e Strada vicinale della Vallatina, in località San Pietro, a Deruta: lo rendono noto il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Marinacci.

“Un’opera che – afferma il sindaco e l’assessore – pone fine a un disservizio per i cittadini nel regolare approvvigionamento idrico. Fra l’altro, saranno sostituite tubazioni ormai obsolete e destinate al deterioramento, con un importante risparmio nel consumo dell’acqua, un bene comune, ma limitato. Era un impegno che avevamo assunto con i residenti della zona e che abbiamo portato a termine. Questa opera, inoltre, si inserisce in un piano più generale di lavori tesi a rinnovare le tubazioni più deteriorate del territorio”.