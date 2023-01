Iniziati i lavori di riqualificazione dell’area verde a via del Ciliegio, Deruta - Tuttoggi

L’area d’intervento, di circa 1800 mq., si presta a essere un parco urbano e importante fulcro di attività ricreative e sociali.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Messa a dimora di essenze vegetali, in un’area di 560 mq. circa e formazione di prato rustico; 2. Fornitura e messa a dimora, a integrazione del verde già esistente, di n. 8 essenze arboree; 3. Realizzazione di siepe monospecifica di alloro, in corrispondenza dei due ingressi del parco; 4. Fornitura e messa a dimora di n. 15 essenze lianose rampicanti, lungo il muro di contenimento. 5. Ripristino del percorso di connessione della parte superiore dell’area verde a quella inferiore, mediante la sistemazione delle scalinate e del piano calpestabile, per una lunghezza complessiva di ml 52 circa e realizzazione di un impianto di irrigazione; 6. Fornitura e posa in opera di 2 arredi ludici, di 2 panchine e di 2 cestini; 7. Fornitura e posa in opera di circa 26 ml di balaustra in legno; 8. Fornitura e posa in opera di fontanella, da porre al centro della zona superiore del parco.