Iniziati i lavori di rifacimento di piazza Beato Giacomo a Cerqueto

“La piazza oggetto di ripavimentazione – spiega il sindaco Francesca Mele – si trova proprio davanti la Chiesa di Santa Maria Assunta dove è custodito il San Sebastiano affrescato da Pietro Vannucci. In occasione dei festeggiamenti per i 500 anni dalla morte del Perugino, il territorio marscianese, e Cerqueto in particolare, è stato inserito tra gli itinerari turistici regionali. La riqualificazione della piazza, quindi, è stata decisa dall’amministrazione, a metà del 2022, proprio nell’ottica di valorizzazione di tutto il sito e di una migliore accoglienza dei tanti turisti che nel corso di quest’anno arriveranno in Umbria, e nel nostro comune, alla scoperta delle opere lasciate dal grande pittore rinascimentale”.

Info: Comune di Marsciano, Ufficio lavori pubblici 0758747227