Iniziata l’avventura sull’Isola dei famosi per Blind e gli altri profughi | La sorpresa Cecilia

Le anticipazioni sulla prima puntata del programma condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5

Iniziata l’avventura sull’Isola dei famosi per Blind e gli altri naufraghi. La prima puntata in onda lunedì 21 marzo alle 21.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Alla conduzione ancora Ilary Blasi, con Alvin inviato in Honduras. Gli opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

L’Isola dei famosi in tv

L’Isola dei famosi andrà in onda in prima serata il lunedì e il giovedì. Dal lunedì al venerdì, dalle 16.40, sempre su Canale 5, lo spazio per il surviving game.

Su Mediaset Extra le avventure dei naufraghi saranno trasmesse dal lunedì al venerdì alle 12, alle 16.30 e alle 20.30. domenica alle 6.

La puntata del lunedì precedente andrà in onda il lunedì alle 15.15 e alle 21.15 la replica del giovedì.

L’Isola è anche su La5 alle 00.40 dal lunedì al venerdì.

La sorpresa Cecilia Rodriguez

La sorpresa della prima puntata è la presenza come ospite in studio di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Tra i concorrenti ci sono infatti il papà Gustavo e il fratello Jeremias.

Il cast

Quest’anno in gara anche cinque coppie di naufraghi: Edoardo e Guendalina Tavassi, che parteciperanno come fratello e sorella; Lory del Santo e Marco Cucolo in qualità di fidanzati; Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, dopo varie esperienze nei reality, parteciperà al fianco del padre Gustavo; i colleghi Nick Luciani e Silvano Michetti; nonché i Cugini di Campagna; Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni; il duo sportivo Laura Maddaloni e il campione di boxe Clemente Russo.

Questi invece i vip che partecipano da soli: Antonio Zequila, che torna all’Isola dopo l’edizione del 2005; l’attore romano Nicolas Vaporidis; l’ex pilota di moto Marco Melandri; il rapper perugino Blind, terzo classificato a X Factor 2020.

Pronti a sbarcare in Honduras Roger Balduino, modello e imprenditore; l’ex Miss Argentina Estefania Bernal; l’affascinante Jovana Djordjevic; la simpatia di Floriana Secondi; l’ex pornostar Ilona Staller; Roberta Morise, che ha all’attivo diverse comparsate tv.

Montepremi da 100mila euro

In palio per chi riuscirà a resistere sull’Isola ci sono 100mila euro in gettoni d’oro. La metà andranno in beneficenza ad un ente beneficio indicato dallo stesso vincitore.