“Iniziamo a muoverci”, cento bambini imparano la guida sicura in piazza

Grande successo per l'iniziativa di Aci, Minimetrò, Polizia stradale di Perugia. Piazza Italia diventa un parco educativo.

Quasi cento bambini di tre scuole primarie di Perugia hanno partecipato al progetto ‘Iniziamo a muoverci’, portato avanti dall’Automobile club di Perugia insieme alla Polizia Stradale e a Minimetrò Spa per trasmettere ai ragazzini i fondamentali di sicurezza stradale. Così i tre gruppi, provenienti dalla primaria di Case bruciate, dalla scuola Pestalozzi e dalla scuola Bellocchio, raggiungendo il centro con il Minimetrò, sono saliti in sella a dei kart a pedali e hanno percorso piazza Italia come se fosse una vera strada, con tanto di semafori e segnali stradali. Il tutto si è svolto con una lezione del personale Aci, sotto l’attenta osservazione degli agenti della Polizia Stradale e Locale di Perugia.

L’importanza della formazione

Al termine di ogni sessione, è stato rilasciato un attestato. Al primo gruppo lo speciale riconoscimento è stato anche consegnato dal Prefetto della Provincia di Perugia Armando Gradone, con l’accoglienza nelle sale di rappresentanza della Prefettura. La particolare iniziativa, andata avanti tutta la mattinata, ha incontrato molto interesse e curiosità nel pubblico perugino, con molti cittadini che hanno passato del tempo ad osservare i giovani nelle loro imprese. Notevole l’interesse anche di altre scolaresche che transitavano in zona. Tutto ciò ha trasformato l’evento in una festa unica. “Giornate come questa – ha detto il Prefetto Armando Gradone – sono la via maestra da seguire e bisogna sempre farne di più. Plaudo ad Aci che ha dato dimostrazione di essere risorsa fondamentale nella sfida contro i sinistri stradali che continuano a insanguinare le nostre strade. L’Umbria è tra le regioni dove il tasso di sinistri gravi e mortali è più accentuato. La parola magica per uscire da questa situazione è consapevolezza delle proprie capacità alla guida, ognuno deve sapere cosa è in grado di fare quando si mette alla guida. Consapevolezza delle proprie abilità e delle circostanze di luogo e di tempo in cui si guida. E, soprattutto, consapevolezza dei pericoli insiti nelle tecnologie: non si possono fare video alla guida”. Il presidente di Aci Perugia, Ruggero Campi, ha sottolineato l’importanza di iniziative del genere per quelli che sono “gli automobilisti di domani. Siamo partiti dal rispetto della mobilità lenta, raggiungendo il centro con il Minimetrò gratuitamente. Poi abbiamo potuto ammirare le bellezze della nostra città. Sono stati bravi, sensibili e capaci nel rispettare le regole che gli hanno insegnato gli agenti della Polizia Stradale”. “Giornate come queste non sarebbero importanti solo per i bambini ma per tutti” – ha detto il comandante della Sezione Polizia Stradale di Perugia, Francesco Cipriano.

La collaborazione

L’amministratore di Minimetrò Spa, Sandro Paiano, ha evidenziato la collaborazione proficua con Aci per “far acquisire ai giovani la sensibilità per crescere in maniera sana e corretta, con una visione e una sensibilità adeguata sulla guida sicura”. Il consigliere di Aci Perugia Giovanni Rosi: “Abbiamo cercato di far appassionare i bambini al mondo della guida e dell’automobile. Automobilisti consapevoli si diventa e questo di oggi è stato il primo passo”.