Ingerisce pila al litio, bimbo di 15 mesi salvato dai medici - Tuttoggi

Momenti concitati di paura, nella tarda serata di ieri (venerdì 13 dicembre) all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove due genitori hanno portato il loro bambino di appena 15 mesi che aveva ingerito una pila al litio.

Immediatamente è stata riunita una équipe di gastroenterologi e anestesisti, coordinata dal dottor Raffaele Manta, che hanno portato il piccolo in sala operatoria.

Il giovane paziente, dopo l’estrazione della piccola pila, ha accusato una gastrite, in conseguenza della fuoriuscita di acidi. Il bambino dovrà ora rimanere in osservazione per alcuni giorni ma, fortunatamente, è stato dichiarato fuori pericolo.