Informagiovani Spoleto, 3 giorni di festa per il decennale | Il programma

Festeggia 10 anni di vita l’Informagiovani di Spoleto, che da qualche tempo ha aperto anche una seconda sede oltre a quella storica all’interno di palazzo Mauri. In occasione del decennale è stato promosso un vero e proprio festival, dal 5 al 7 dicembre 2019.

In programma ci sono laboratori, workshop, ma anche appuntamenti culturali, in alcuni casi dedicati alle scuole.

“Questo festival vuole inaugurare una nuova stagione dell’Informagiovani – ha spiegato il vicesindaco Beatrice Montioni – un punto di partenza per un nuovo decennale”. Un nuovo impulso al servizio lo ha dato appunto l’apertura della sede secondaria in via Busetti, nei locali che ospitano anche il Digipass. Ad illustrare il programma delle iniziative, i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri sono stati la dirigente comunale Dina Bugiantelli, la funzionaria Francesca Palazzi e l’operatrice Vittoria Morichini.

Da 10 ore, divise in 3 aperture settimanali, nel 2009, si è passati a 6 aperture e 20 ore totali. Raddoppiati anche i beneficiari mensili: inizialmente erano in media 25, poi sono passati tra i 40 e i 50 nella sede di palazzo Mauri, quindi con l’apertura della sede vicino alla sportello del cittadino sono tra i 120 e 150. Funzionano anche i social network, con la pagina Facebook che conta quasi 3.600 iscritti ed il sito internet che, attivo da ottobre, registra circa 50 accessi al giorno.

L’età media dell’utente dell’Informagiovani è di 30 anni, principalmente disoccupato ed alla ricerca di lavoro. Ma l’Informagiovani offre molti altri servizi, dalle informazioni sui bandi, sulle opportunità dell’Unione europea, all’imprenditoria giovanile, alla promozione delle iniziative. “Non ci possiamo sostituire allo sportello del lavoro” è stato ricordato. Anche se qualcosa è stato fatto, anche attraverso la messa in comunicazione di domanda ed offerta. Tanto che nell’anno in scorso ben 40 persone hanno trovato lavoro proprio grazie alla mediazione dell’Informagiovani.

Tra le altre attività, c’è l’attivazione delle Spid (l’identità digitale): oltre 40 quelle attivate per le domande di servizio civile. Mentre settimanalmente si registra una media di 5 appuntamenti per il supporto nella stesura del curriculum vitae.

“Nel 2017 – ha spiegato Vittoria Morichini – abbiamo dato vita al progetto carta giovani, una card gratuita riservata ai ragazzi dai 14 ai 30 anni che consente di ricevere degli sconti e agevolazioni presso gli esercenti che vi hanno aderito. Attualmente circa 230 ragazzi sono in possesso della card e hanno aderito all’iniziativa circa 30 esercenti”.

Il programma del Festival

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

08:30 “OrienTALENTO” laboratorio di Orientamento Motivazionale per la scelta della scuola superiore

10:15 “In MOVimento” laboratorio Motivazionale di Orientamento nella scelta post-diploma

12:00 “S.O.S online” laboratorio sull’uso consapevole del web | programma riservato alle scuole

| programma riservato alle scuole

15:30 Saluti istituzionali

16:00 Proiezione del video sulla storia del servizio informagiovani del comune di Spoleto

16:30 Laboratorio “Come si crea un’associazione giovanile?”

16:00/18:00 [sala relax] “Un tè con lo psicologo”

16:00/18:00 [sala front] “Sicuri sulle strade” attività di informazione e sensibilizzazione

| ingresso gratuito

21:00 XXIV edizione “Premio Nickelodeon” festival del cortometraggio a tema sociale

Proiezione votazione e assegnazione premio speciale Giuria Informagiovani

| ingresso gratuito

VENERDÌ 6 DICEMBRE

08:30 “OrienTALENTO” laboratorio di Orientamento Motivazionale per la scelta della scuola superiore

10:15 “OrienTALENTO” laboratorio di Orientamento Motivazionale per la scelta della scuola superiore

12:00 “OrienTALENTO” laboratorio di Orientamento Motivazionale per la scelta della scuola superiore

| programma riservato alle scuole

15:00 Workshop “La ricerca del lavoro”

17:00 Workshop “I fondi europei: quali opportunità per i giovani?”

16:00/18:00 [sala relax] “Un tè con lo psicologo”

16:00/18:00 [sala front] “Sicuri sulle strade” attività di informazione e sensibilizzazione

| ingresso gratuito

20:00[cinema sala Frau] Incontro con Lucia Coco – Psicologa e Psicoterapeuta, referente Centro regionale umbro gioco d’azzardo patologico USL2, membro del direttivo di Alea, Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio

21:00 Proiezione del film “Vivere alla grande” e incontro con il regista Fabio Leli

Serata in collaborazione con Libera Spoleto – Presidio Angela Fiume. Evento off del festival della libertà d’ espressione

| ingresso gratuito

SABATO 7 DICEMBRE

08:30 “In MOVimento” laboratorio Motivazionale di Orientamento nella scelta post-diploma

10:15 “In MOVimento” laboratorio Motivazionale di Orientamento nella scelta post-diploma

12:00 “In MOVimento” laboratorio Motivazionale di Orientamento nella scelta post-diploma

| programma riservato alle scuole

15:00 laboratorio Art labs “il nostro logo in versione street art”

16:00 workshop “L’Europa in tasca:i giovani e la mobilità internazionale”

16:30 Laboratorio “Come si crea un’associazione giovanile?”

16:00/18:00 [sala relax] “Un tè con lo psicologo”

16:00/18:00 [sala front] “Sicuri sulle strade” attività di informazione e sensibilizzazione

| ingresso gratuito

21:00 [Cantiere Oberdan] Serata Conclusiva: Young’s Talent Show

Vuoi Partecipare? Scrivi a cantiere.oberdan@gmail.com entro il 5.12.19 Specificando:

1) Nome e Cognome/Gruppo

2) Contatti

3) Liberatoria se minorenni

4) Tipo di Performance (Canto, Danza, teatro, video, etc..)

5) Esigenze Tecniche

| ingresso gratuito

