Inflazione, Terni peggio della media nazionale | Bollette e carrello della spesa sempre più cari

Inflazione a Terni, pesano le bollette di acqua, luce e gas, +64%. Il carello della spesa costa sempre di più, +15,9%

L’inflazione a Terni, nel mese di ottobre, aumenta in maniera significativa e si attesta a +12,3%, più alta rispetto all’anticipazione nazionale dello scorso 28 ottobre pari a +11,9% (dall’ 8,9% di settembre). La variazione congiunturale, ovvero rispetto a settembre, è pari a +3,5% (+3,5% a livello nazionale).

I servizi statistici del comune di Terni hanno diffuso il bollettino del mese di ottobre.

Inflazione Terni, bollette gas ed elettricità +64% su base annua

Come nel resto d’Italia la forte accelerazione dell’inflazione registrata ad ottobre si deve soprattutto ai prezzi dei Beni Energetici in particolare i rincari registrati per il gas e energia elettrica come conferma il dato del capitolo Abitazione, acqua, elettricità e combustibili che segna un +27,3% su base mensile e +64,3 su base annua.