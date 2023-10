Inflazione, a Terni boom per zucchero, olio e patate - Tuttoggi.info

Inflazione a Terni, diffuso il bollettino di settembre. Aumentano gli alimentari in genere. Su riso e pane confezionato, ma anche pasticceria

A Terni l’inflazione a settembre rialza la testa e sale a 5,8% contro il 5,3% nazionale. I servizi statistici comunali hanno diffuso il bollettino di settembre.

Anche questo mese gli aumenti più significativi si sono registrati nel carrello della spesa.

Facendo il confronto con settembre del 2022 gli alimentari sono aumentati in media del 10% ma si sono rilevati aumenti molto più consistenti anche in beni di prima necessità e di consumo quotidiano per le famiglie: lo zucchero è aumentato del 52,6%, l’olio d’oliva del 42,4%, le patate del 28,2% (del 35% quelle surgelate), il riso del 16%.

Il pane e i prodotti di pasticceria confezionati sono aumentati molto di più di quelli venduti freschi al banco: a Terni il pane fresco è cresciuto in un anno del 6,3% e quello confezionato è aumentato quasi tre volte tanto (+16,3%).