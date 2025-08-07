 Infermiera aggredita nel carcere di Spoleto da un detenuto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Infermiera aggredita nel carcere di Spoleto da un detenuto

Redazione

Infermiera aggredita nel carcere di Spoleto da un detenuto

Per la donna lievi ferite al collo, il detenuto apparteneva al circuito di media sicurezza. La denuncia del Sappe
Gio, 07/08/2025 - 21:58

Condividi su:

Un’infermiera che stava somministrando la terapia medica è stata aggredita da un detenuto, appartenente al circuito di media sicurezza, nel carcere di Spoleto. La donna ha riportato lesioni al collo, giudicate guaribili in cinque giorni.

Come informa il Sappe, grazie all’immediato intervento del personale di polizia penitenziaria, reso possibile anche dalle recenti norme a tutela degli operatori sanitari, è stato possibile procedere all’arresto in flagranza di reato. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

Si tratta – ricorda il Sappe – dell’ennesimo episodio di violenza all’interno dell’istituto spoletino: solo nell’ultimo mese si sono registrate altre due aggressioni ai danni di un assistente capo e di due agenti della polizia penitenziaria, che hanno riportato ferite con prognosi complessive di 20 giorni.

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria torna a denunciare una situazione ormai al limite. “Sono anni che segnaliamo le condizioni di invivibilità di questo carcere – dichiara il segretario regionale del Sappe Umbria – soffriamo una carenza di organico mai vista prima, oltre a un sovraffollamento insostenibile nel circuito della media sicurezza. Ma dal Provveditorato di Firenze nessuna risposta, nessun segnale, se non quello di inviare dieci agenti in più per il festival cittadino, come se l’ordine pubblico a un evento fosse più importante della salute dei nostri colleghi”.

Il Sappe esprime solidarietà all’infermiera aggredita e al personale di polizia penitenziaria coinvolto: “A loro va la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Ma è chiaro che servono interventi urgenti, prima che accada qualcosa di irreparabile”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Foligno

Camion di farina in fiamme all’imbocco della Foligno – Civitanova | Foto

Valnerina

Pellegrini cristiani da Israele a Cascia, l’appello per la pace in Terra Santa

Foligno

Da tempo minaccia e aggredisce genitori per denaro, arrestato 53enne

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Sinner contro Galan a Cincinnati al debutto sabato, Jannik pronto al debutto

Ultim'ora Italia

Superenalotto, numeri e combinazione vincente del 7 agosto

Ultim'ora Italia

Spiagge vuote? Gassmann bacchetta i balneari: “Abbassate i prezzi”
Ultim'ora Italia

Ruba pitbull e lo rivende per 100 euro, caccia al ladro di cani

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!