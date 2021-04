Indelfab, mobilità per 537 lavoratori: i sindacati chiedono incontro al Mise

I sindacati chiedono un incontro al Mise

Alla vigilia del 1 maggio, festa del lavoro, la notizia peggiore: si apre la mobilità per i 537 lavoratori dipendenti della Indelfab, ex Jp Industries di Fabriano, con uno stabilimento a Nocera Umbra. Salvo novità, da metà novembre il nuovo dramma.

L’apertura delle procedure

I curatori fallimentari Simona Romagnoli, Sabrina Salati e Luca Cortellucci hanno comunicato ufficialmente ai sindacati, alle Regioni Marche e Umbria, e ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico, l’apertura della procedura di mobilità per i 275 lavoratori di Fabriano (stabilimento di Santa Maria), e per i 262 lavoratori dell’Umbria (stabilimento di Gaifana, in provincia di Perugia). I lavoratori stanno usufruendo di un periodo di cassa integrazione per cessazione, ammortizzatore sociale che scadrà il prossimo 15 novembre.

La richiesta di incontro al Mise

“È indispensabile – dicono i sindacati – una convocazione immediata al Mise, anche con il ministero del Lavoro e la Regione Marche, per valutare ulteriori strumenti di tutela dell’occupazione e per incentivare e favorire eventuali manifestazioni di interesse, di cui comunque a oggi non siamo a conoscenza. Il tutto per scongiurare l’ennesimo disastro occupazionale che colpisce il territorio di Fabriano, sul quale bisogna lavorare in questi pochi mesi rimasti per costruire veri progetti industriali“.