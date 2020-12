Indelfab, Caparvi (Lega): “Agonia terminata sulla pelle dei lavoratori”

“Termina un’agonia consumata sulla pelle dei lavoratori

e sugli equilibri di territori fragili”. Interviene così l’onorevole

della Lega Virginio Caparvi a proposito del fallimento della Indelfab.

“Un percorso scritto e il cui cattivo esito è da imputare alla

inaffidabilità di chi aveva il compito di presentare, senza ambiguità,

un piano industriale credibile. Già dall’incontro informale avuto in

agosto con il Sottosegretario Morani avevo ribadito la necessità di

pensare a come riattivare finanziamenti ed incentivi per qualcosa che

andasse oltre l’esperienza diretta della produzione del bianco”.

Caparvi: “Aspettiamo gli impegni del sottosegretario”

“Lavoratori e sindaci sono rimasti agli impegni del Sottosegretario e

attendono risposte. Sarà mia premura presentare un’interrogazione a tal

proposito per fare in modo che si possa finalmente parlare di fascia

appenninica senza nostalgie e con lo sguardo rivolto al futuro. In tutto

questo – conclude l’onorevole Virginio Caparvi – deve essere posta

grande attenzione a centinaia di famiglie che non possono essere

abbandonate al loro destino, ne va della tenuta dell’intero territorio”.