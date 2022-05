Indebite compensazioni, sequestrati beni per oltre 400 mila euro a società di pavimentazioni - Tuttoggi

L'azienda di Umbertide avrebbe indebitamente utilizzato crediti d'imposta inesistenti relativi a corsi di formazione del proprio personale

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e disponibilità finanziare per quasi 408 mila euro ad una società di Umbertide operante nel settore della fabbricazione di pavimentazioni che – come constatato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di una verifica – avrebbe indebitamente utilizzato in compensazione crediti d’imposta inesistenti relativi a corsi di formazione del proprio personale.

Dal 2018 c’è infatti un incentivo fiscale a beneficio delle imprese che erogano ai propri dipendenti corsi formativi per lo sviluppo di competenze sulle nuove tecnologie (dai big data alla sicurezza digitale) e che prevede, appunto, il riconoscimento dei crediti d’imposta. Le aziende sono però tenute, oltre che alla corretta contabilizzazione dei costi sostenuti, ad una serie di adempimenti di carattere formale necessari ad attestarne l’effettività.