Incuria e degrado in via della Cattedrale “Da anni stato di abbandono e tubature a vista” - Tuttoggi

Il consigliere di minoranza punta il dito, nello specifico, sul pessimo stato in cui versa, da anni, la pavimentazione del tratto di Via della Cattedrale immediatamente a ridosso dell’accesso al “Voltone” (foto sotto) e, soprattutto, della strada senza uscita interclusa tra Palazzo Ducale (lato opposto all’ingresso principale) e la casa privata prospiciente.

“Lo spazio, inutilizzato, è in completo abbandono – fa notare Goracci – Vi insistono tracce e residui di vecchi cantieri, tubature in corrugato a vista, essenze vegetali selvatiche, sporco e rifiuti. La parte immediatamente a ridosso di Via della Cattedrale è stata oggetto di recente, almeno alla vista, di intervento manutentivo con ‘cestonate rustiche’ in legno di contenimento (vedi foto principale), posizionate evidentemente al fine di scongiurare scivolamento di detriti e terriccio sulla via sottostante“

Poiché si tratta di una strada pubblica Goracci chiede dunque di sapere “se il sindaco non ritenga indecoroso lo stato in cui versa questo luogo e quali iniziative, in ogni caso, se l’amministrazione comunale intenda intraprendere per affrontare e risolvere in maniera adeguata ed urgente questa situazione che, di certo, non propone una bella immagine della nostra città storica”.