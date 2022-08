Incubo in vacanza, giovane ternano picchiato fuori da discoteca a Gallipoli - Tuttoggi

Incubo in vacanza a Gallipoli, giovane di Terni pestato fuori dalla discoteca. L'ambulanza non arriva, si indaga per omissione di soccorso

Frattura del setto nasale e 30 giorni di prognosi, è quanto certificato dall’ospedale di Terni ad un ragazzo di 19 anni, vittima di un pestaggio fuori da una discoteca di Gallipoli. A riportare il fatto, accaduto lo scorso weekend è “Il Messaggero”. Il giovane era in vacanza con degli amici a Gallipoli con un gruppo di amici per festeggiare la maturità e si trovava fuori dalla discoteca in compagnia degli amici e due ragazze, sue coetanee.

Incubo in vacanza, aggressione e mancato soccorso

Improvvisamente, per motivi al vaglio degli agenti della Polizia di Stato, il giovane sarebbe stato aggredito con un pugno diretto al volto e calci. Gli amici hanno subito cercato di allertare i soccorsi ma, secondo quanto riferito dai ragazzi, l’ambulanza sarebbe stata negata. Anche per questo è stata sporta denuncia alla Questura, oltre a quella contro l’aggressore; spetterà ora agli investigatori ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e capire se ci sia stata anche una omissione di soccorso nei confronti della vittima del pestaggio. Il giovane ternano è stato dunque costretto a tornare a casa in treno e ricorrere alle cure dell’ospedale di Santa Maria di Terni.