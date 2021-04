Inclusione digitale integrata | Evento online dell’Associazione Anffas Per Loro Onlus - Tuttoggi

Esperienze, soluzioni e idee per non lasciare indietro nessuno.

Si terrà venerdì 2 aprile alle ore 9.30, in diretta sulla pagina Facebook Associazione Anffas Per Loro, l’evento online Inclusione digitale Integrata, esperienze soluzioni e idee.

L’Associazione, nata nel febbraio del 2019 dalla volontà di una trentina di famiglie residenti nell’area tra Trevi, Spoleto, Foligno, Campello sul Clitunno, Montefalco e Castel Ritaldi, si propone come aiuto concreto e solidale nei confronti di tutti i ragazzi e persone adulte con disabilità intellettiva e disturbi nel neurosviluppo.

Integrazione digitale

Un evento, anche questo, a tutela dei più deboli affinché sia possibile garantire loro il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, e nel rispetto della propria dignità soprattutto in un periodo storico come questo che stiamo vivendo in cui l’integrazione digitale diventa prerequisito fondamentale per molti servizi indispensabili alla persona.

Alla diretta interverranno:

La Presidente dell’Associazione Anffas Per Loro Onlus Dott.ssa Moira Paggi.

Il Dirigente tecnico Dr. Francesco Mezzanotte per l’Usr per l’Umbria.

La Dirigente scolastica Dott.ssa Maria Cristina Rosi e i docenti dell’Istituto Comprensivo Melanzio – Parini di Montefalco e Castel Ritaldi.

La Dirigente scolastica Dott.ssa Bianca Maria Tagliaferri e i docenti dell’Istituto Professionale di Stato Alberghiero di Assisi.

Il Dr. Roberto Raspa, per IdeaAttivaMente, formatore Tic, didattica digitale e robotica educativa.

Il Dr. Angiolo Pierini e la Dott.ssa Daniela Toccacieli del centro di riferimento regionale Disturbi dello Spettro Autistico dell’Umbria.

Per tutte le informazioni necessarie all’evento è possibile contattare il numero 331-3238505, oppure scrivendo a segreteria@anffasperloro.it.