Inclusione e coesione sociale, ammesse a finanziamento tre proposte per oltre 1 milione - Tuttoggi

• 211mila euro sono destinati ad interventi di assistenza sociale volti a sostenere la capacità genitoriale e le famiglie che vivono in condizioni di fragilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento di bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare. Su tale proposta progettuale la Zona sociale n. 4 riveste il ruolo di capofila, in partnership con la Zona sociale n. 3 di Assisi.

• 210mila euro sono destinati a sostegno del servizio svolto dagli operatori sociali con l’obiettivo di rafforzarne la qualità e prevenire lo stato di stress e malessere connessi all’esercizio di tali professioni. Su tale linea di intervento il capofila è la Zona sociale n. 10 di Terni, con la Zona sociale n. 4 come partner insieme alla Zona sociale n. 11 di Narni e n. 12 di Orvieto.

• 715mila euro è la somma a disposizione per interventi volti a favorire percorsi di autonomia per le persone con disabilità. In questo caso la proposta di intervento è stata presentata in autonomia dalla Zona sociale n. 4.

“Il finanziamento, da parte del Ministero, di queste tre linee di intervento che vedono impegnata la Zona sociale n. 4, da sola o in partnership – afferma l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Marsciano Manuela Taglia – è una grande occasione per tutta la nostra comunità. Si tratta di un primo fondamentale step che ci permetterà, nei prossimi mesi, di lavorare sulle singole progettualità, calate sulle nostre realtà territoriali, per potenziare i livelli di inclusione e coesione e promuovere forme di sostegno attivo alle famiglie più vulnerabili e ai disabili”.