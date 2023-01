Morte Manuel Galeazzi, Pd Collestatte: "Da anni chiediamo che la statale 209 Valnerina sia più sicura" - Tuttoggi

"Non vogliamo più incidenti e vittime della strada": il circolo Pd di Collestatte esige una statale 209 Valnerina più sicura.

“Da anni chiediamo che la statale 209 Valnerina sia più sicura, a tutela dei residenti e di tutti gli utilizzatori della strada”. A dichiararlo il circolo Pd di Collestatte in seguito all’incidente del 28 gennaio scorso in cui ha perso la via un 36enne di Ferentillo, Manuel Galeazzi.

“Siamo ancora in attesa di provvedimenti stabili per il controllo della velocità e per la sostituzione dei tantissimi lampioni rotti”.