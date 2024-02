Incidenti e cantieri, mattinata di traffico e code tra E45 e Raccordo AGGIORNAMENTI

Si procede a rilento sia verso Perugia, sia in direzione opposta. Dalle 10 le chiusure dell'Anas. Disagi a Ponte San Giovanni

E’ un martedì mattina complicato, l’ennesimo, per gli automobilisti in transito da e verso Perugia. Prima ancora delle ore 10, quando in base al programma Anas viene chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Ponte San Giovanni in direzione Cesena/Foligno e la corsia di marcia in direzione Cesena, traffico già paralizzato a causa di due incidenti.

Uno in direzione nord, verso Perugia, all’altezza di Ponte San Giovanni, che costringe le auto in coda già dalla SS75, prima dell’innesto sulla E45 a Collestrada.

In direzione opposta traffico rallentato a causa di un incidente che si è verificato prima della galleria di Piscille.

Il traffico si è riversato negli abitati di Ponte San Giovanni (con problemi in via Adriatica e via Atalanta) e di Balanzano.

La situazione è rimasta critica anche nel resto della mattinata. Anche per un nuovo incidente nel primo viadotto del Raccordo, che ha interessato anche un mezzo pesante.

(notizia in aggiornamento)