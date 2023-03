La donna che era alla guida è stata portata in ospedale a Foligno

Incidente stradale in zona Ponte Rio, nel comune di Valtopina. Una macchina è uscita di strada finendo in una scarpata, la signora che era alla guida è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale Vigili del fuoco di Gaifana, consegnata al personale del 118 e trasportata all’ospedale di Foligno per le cure del caso.