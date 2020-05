Incidente tra un camion, 2 auto e un trattore: tre feriti, uno è grave LE IMMAGINI

Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nell’incidente che si è verificato a metà pomeriggio lungo la strada statale 728 del Pantano. Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati un camion, un trattore agricolo e due autovetture. Il camion, che trasportava terra, è uscito di strada e si è ribaltato.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto incastrato e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

L’incidente è avvenuto nei pressi del bivio per Mantignana, vicino alla strada da cui si accede al castello di Pieve del Vescovo.

Le condizioni dei feriti

I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale di Perugia.

Il conducente del mezzo pesante – un uomo di 48 anni residente nella provincia di Perugia – è rimasto schiacciato nel ribaltamento. Come fanno sapere dall’azienda ospedaliera, ha riportato gravi traumi in più parti del corpo. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Lievi invece le ferite riportate dal conducente del trattore e dall’uomo che era alla guida di una delle due auto coinvolte.

(aggiornamento ore 16.05)

Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco, con il supporto dell’autogru da corso Cavour per recuperare il mezzo pesante.

(Notizia in aggiornamento)