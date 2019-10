Incidente tra tre auto, due feriti

Incidente nella tarda serata di domenica lungo la strada marscianese, prima dell’abitato di San Martino in Campo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, tre vetture si sono scontrate tra loro. Due degli occupanti sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale con i mezzi del 118.

Uno dei feriti era rimasto incastrato all’interno delle lamiere della sua auto e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

