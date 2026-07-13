Incidente tra moto e furgone, muore centauro | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

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Incidente tra moto e furgone, muore centauro | Aggiornamenti

Sara Fratepietro

Incidente tra moto e furgone, muore centauro | Aggiornamenti

Grave incidente stradale a Spoleto, sul posto atterrato l'elisoccorso | Aggiornamenti
Lun, 13/07/2026 - 14:06

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Un terribile incidente stradale è avvenuto oggi (lunedì 13 luglio) all’ora di pranzo lungo la strada provinciale 457, nel territorio comunale di Spoleto. A scontrarsi lungo la strada che da Castel Ritaldi porta a Campello sul Clitunno, all’altezza della curva di Azzano, sono stati una moto, che viaggiava in direzione di Castel Ritaldi, e un furgone, che procedeva verso Campello. Una persona – un uomo di circa 50 anni – è stata sbalzata nel campo adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervuti il personale del 118 con un’ambulanza e con l’elisoccorso Nibbio – i cui operatori hanno prestato soccorso al ferito sbalzato fuori strada, le cui condizioni sono apparse subito gravissime – e la polizia municipale con due pattuglie. La provinciale tra Beroide e Azzano è stata chiusa al transito per consentire i soccorsi: per la gestione della viabilità sono presenti polizia e carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto. Per il centauro purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo. Intorno alle 14.25 l’elisoccorso è ripartito.

La salma del povero uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, con i mezzi che – come è prassi in questi casi – saranno posti sotto sequestro.

(articolo in aggiornamento)

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