Incidente tra due auto al confine tra Assisi e Bastia, una persona in ospedale

Nuovo incidente stradale tra Assisi e Bastia Umbra. Succede in via San Francescuccio de Mietitori: una persona è stata portata in ospedale per accertamenti (ma le sue condizioni non sono gravi), mentre l’altro conducente coinvolto nel sinistro non ha avuto necessità del soccorso.

Il sinistro – almeno secondo le prime informazioni – sarebbe avvenuto per un’invasione di corsia di uno dei due mezzi: uno è finito nel campo adiacente la strada, l’altro ha invece perso una ruota ed è stato pesantemente danneggiato.

Sul posto la polizia locale di Bastia Umbra, un’ambulanza dell’ospedale di Assisi e i vigili del fuoco sempre di Assisi.

