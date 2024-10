Incidente tra camion e furgone in autostrada, 2 morti | 13 km di coda | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Drammatico incidente stradale lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, con due persone morte ed un’altra ferita. Il sinistro è avvenuto al km 457, in direzione sud, tra Orvieto e Attigliano, intorno alle 6 del mattino.

Sul posto i vigili del fuoco di Orvieto, il 118, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

Autostrade per l’Italia segnala che alle ore 8.30 si registrano 13 km di coda in direzione Roma / Napoli tra Fabro e Attigliano: “Sulla A1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano, in direzione di Roma è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un incidente avvenuto all’altezza del km 457, che ha visto il coinvolgimento di un’autovettura e un camion. Il traffico defluisce in corsia di sorpasso e si registrano 13 km di coda in aumento a partire da Fabro.

In alternativa, a chi è diretto verso Roma, percorrere la strada Provinciale 71 in direzione di Montefiascone, poi la strada statale 2 Cassia verso Viterbo e successivamente la superstrada Viterbo-Orte con rientro in autostrada ad Orte.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari”.

(Foto di repertorio)