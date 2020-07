Incidente tra Bastia e Santa Maria, disagi alla viabilità - Tuttoggi

Incidente sulla Centrale Umbra tra Santa Maria degli Angeli e Bastia. Si tratta di un tamponamento tra tre auto, con un paio di feriti non gravi. È successo nella mattinata del 28 luglio, intorno alle 10.

Sul posto pompieri, un paio ambulanze, la municipale di Assisi e persino la forestale a regolamentare il traffico. Le auto vengono fatte uscire all’altezza di Santa Maria.

La Polizia stradale di Perugia sta svolgendo i rilievi del caso. Al momento non è chiara la dinamica del sinistro, ma non ci sarebbero feriti gravi: un paio di persone sono state portate per accertamenti al pronto soccorso di Assisi.