Incidente tra 5 veicoli, 3 auto e 2 scooter coinvolti - Tuttoggi

Sul posto dell'incidente anche i Vigili Urbani per i rilievi del caso e per gestire il traffico che ha subito pesanti rallentamenti

Nella tarda mattinata di oggi 4 luglio si è verificato un incidente alla fine di via Turati tra 5 veicoli. In particolare l’incidente ha coinvolto 2 scooter e 3 auto che, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sono entrati in collisione.

Feriti al Pronto Soccorso

Secondo quanto è stato apprendere, almeno due persone sono state trasferite al Pronto Soccorso di Terni dagli equipaggi del 118 prontamente intervenuti sul posto, ma le condizioni dei feriti, al momento, non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto anche i Vigili Urbani per i rilievi del caso e per gestire il traffico che ha subito pesanti rallentamenti.