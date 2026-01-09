Incidente sulla Flaminia tra Trevi e Foligno, sbloccato il traffico - Tuttoggi.info

Traffico bloccato lungo la ss3 Flaminia tra Trevi e Foligno venerdì mattina per un incidente stradale. Poco prima delle 9 la viabilità è tornata alla normalità, dopo la rimozione dei mezzi incidentati con il carro attrezzi.
Il sinistro è avvenuto prima delle 8 all’altezza del distributore di benzina e la viabilità da Spoleto verso Foligno è rimasta completamente paralizzata per oltre un’ora.
Due i veicoli che sarebbero stati coinvolti, tra cui una vecchia Fiat 600. Non ci sarebbero per fortuna feriti in gravi condizioni.
(Ultimo aggiornamento alle ore 9.20)