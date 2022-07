Incidente sulla Flaminia tra Spoleto e Terni, soccorsi sul posto | Foto

Incidente stradale nella zona di Strettura, tra una motocicletta ed un'auto. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato dopo le 14 di venerdì lungo la Flaminia tra Spoleto e Terni, nella zona di Strettura. Ad essere coinvolti una motocicletta ed una Lancia, per cause in corso da parte della polizia stradale.

Ad avere la peggio il conducente della moto, soccorso dal personale del 118 arrivato dalla città del Festival. Al momento non sono note le sue condizioni. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi.