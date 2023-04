Incidente sulla E45, traffico in tilt e file anche sulle strade interne

Tra Ponte San Giovanni e Balanzano, coinvolte tre auto e un autocarro

Traffico ancora in tilt nel pomeriggio di oggi (mercoledì) per un incidente avvenuto nel tratto della E45 tra Balanzano e Collestrada. Coinvolte tre auto e un autocarro, che procedevano in direzione Collestrada.

Lievi conseguenze per gli occupanti, ma file interminabili sulla E45 in entrambe le direzioni e sul Raccordo in uscita, come puntualmente avviene in questi casi. E ancora traffico sulle vie interne di Ponte San Giovanni, Collestrada e Balanzano, con gli automobilisti in cerca di percorsi alternativi.