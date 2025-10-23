Incidente sulla E45, traffico in tilt anche a Ponte San Giovanni - Tuttoggi.info

Traffico in tilt, ancora una volta, sulla E45 nel tratto tra Ponte San Giovanni e Collestrada e sul Raccordo autostradale Bettolle – Perugia all’uscita dal capoluogo per un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì.

L’incidente ha coinvolto più mezzi, prima dell’uscita di Collestrada. Una vettura, dopo l’urto, si è rigirata. Una carambola sulla quale ha influito, probabilmente, anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Le file sulle arterie principali in uno degli orari di punta, per il rientro dei pendolari che lavorano nel capoluogo, ha indotto molti automobilisti, come sempre accade in questi casi, a cercare il transito nelle strade alternative. A farne le spese sono stati gli abitati di Ponte San Giovanni e Collestrada, dove si è registrato un intenso traffico anche sulle strade interne.

Caos alla viabilità anche per colpa del forte vento che ha fatto cadere degli alberi nella zona di Ponte San Giovanni, con dei rami finiti su due macchine, fortunatamente senza provocare feriti.

(articolo in aggiornamento)