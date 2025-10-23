 Incidente sulla E45, traffico in tilt anche a Ponte San Giovanni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Incidente sulla E45, traffico in tilt anche a Ponte San Giovanni

Redazione

Incidente sulla E45, traffico in tilt anche a Ponte San Giovanni

Gio, 23/10/2025 - 19:09

Condividi su:

Traffico in tilt, ancora una volta, sulla E45 nel tratto tra Ponte San Giovanni e Collestrada e sul Raccordo autostradale Bettolle – Perugia all’uscita dal capoluogo per un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì.

L’incidente ha coinvolto più mezzi, prima dell’uscita di Collestrada. Una vettura, dopo l’urto, si è rigirata. Una carambola sulla quale ha influito, probabilmente, anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Le file sulle arterie principali in uno degli orari di punta, per il rientro dei pendolari che lavorano nel capoluogo, ha indotto molti automobilisti, come sempre accade in questi casi, a cercare il transito nelle strade alternative. A farne le spese sono stati gli abitati di Ponte San Giovanni e Collestrada, dove si è registrato un intenso traffico anche sulle strade interne.

Caos alla viabilità anche per colpa del forte vento che ha fatto cadere degli alberi nella zona di Ponte San Giovanni, con dei rami finiti su due macchine, fortunatamente senza provocare feriti.

(articolo in aggiornamento)

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Ripartono gli incontri alla biblioteca del Sacro Convento, il primo è Pensare per immagini

Comunicati Stampa

Presentato ARS Contemporanea 2025, “La Perseveranza Culturale”, il festival di teatro, musica, libri e cinema

Trasimeno

Cerca disperatamente il figlio, lo ritrova senza vita | Indagano i carabinieri

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Incidente sulla E45, traffico in tilt anche a Ponte San Giovanni

Star Bene

Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026

Ultim'ora Italia

Gianni Morandi festeggia i 60 anni di ‘C’era un ragazzo’ e nel 2026 va in tour
Ultim'ora Italia

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!