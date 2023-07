Incidente sulla E45, strada chiusa ad Acquasparta - Tuttoggi.info

Nel sinistro è rimasto coinvolto un autoarticolato. Uscita obbligatoria ad Acquasparta al Km 14,700

Carreggiata temporaneamente chiusa in direzione Terni, sulla strada statale 3 “Bis Tiberina” (E45), per un incidente al km 12,000 in località Acquasparta (Terni).

Nel sinistro è rimasto coinvolto un autoarticolato. Uscita obbligatoria ad Acquasparta al Km 14,700.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.