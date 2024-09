Incidente sulla E45, autoarticolato con rimorchio finisce fuori strada - Tuttoggi.info

Incidente stradale nella prima mattinata di giovedì lungo la E45, con un autoarticolato finito fuori strada.

Il mezzo pesante, infatti, è finito fuori strada nella corsia di immissione in direzione sud allo svincolo di Torgiano – San Martino in Campo, con il rimorchio che si è ribaltato. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.15 del mattino. Sul posto 118, vigili del fuoco di Perugia, polizia stradale e Anas. L’autista è rimasto illeso ma è stato comunque affidato al 118 per accertamenti.

Ora la ditta dovrà provvedere a scaricare il rimorchio e successivamente si provvederà al recupero dell’autoarticolato. Al momento non risultano disagi per la viabilità sulla E45 a causa del sinistro.